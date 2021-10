Copia la fórmula de AMLO

Para levantar su desnutrida popularidad, resulta que el delegado de los programas del Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, ya anda aplicando la famosa técnica 'AMLiña", es decir, fotografiándose desayunando, comiendo o cenando en algún puesto, fonda o garnachería del estado para generar empatía y cercanía con el pueblo. Ayer, domingo, se fue a echar un zacahuil en un tianguis de Chapulhuacán.

Confusión

Que abona a la confusión entre la militancia el Comité Estatal de Morena, pues no ha salido a pronunciarse sobre la valides o no de los Comités en Defensa de la 4T que han inaugurado Julio Menchaca, Pablo Vargas o Hilda Miranda, con lo que no hay certeza de si son o no son oficiales.

Reactivación o irresponsabilidad

La pandemia continúa al igual que los contagios y defunciones por covid-19, situación que parece no existe en el pueblo mágico de Real del Monte, que ha recibido a miles de turistas en las últimas semanas, especialmente durante el festival del terror, donde ni las inclemencias del tiempo han sido un obstáculo para ver las calles del municipio repletas de personas.

Las brigadas de salud

Otra aspirante a candidata del PRI que ya dejó de usar el característico rojo de ese partido es Carolina Viggiano, quien recorre los municipios con sus denominadas brigadas médicas.

