El alcalde de Tula sigue en el ojo de huracán a más de un mes de la inundación, y es que los reclamos de la población no cesan para que sean atendidos por la primera instancia de gobierno, que es la municipal. Ahora, en un video que circula en redes sociales, el edil discute con mujeres, ante quienes se declara sin facultades para atender la difícil situación que atraviesa la cabecera municipal. "Si tú le dices a la gente que no tienes recursos, que no tienes capacidad, ¿qué va a decir la gente", le recriminan. Tal vez al presidente municipal no le queden ganas de continuar en la política, ni como servidor público, pues los problemas que se enfrentan son constantes y la sociedad siempre reclamará buenos resultados.

Mitad del estado a las aulas

Tras el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que regrese en su totalidad el estado de Hidalgo a clases presenciales, las secretarias estatales de Salud y Educación anunciaron que en 22 municipios más retornarán a las aulas a partir del próximo lunes, con los cuales ya serán 42, es decir, la mitad del estado que se encuentra en semáforo verde. En las próximas semanas se sumarán más demarcaciones, de acuerdo con el comportamiento que tenga la pandemia en la entidad.

Salió albureado

El alcalde de Pachuca, Sergio Baños, tuvo un resbalón durante una transmisión en vivo que realizó para la llamada audiencia digital que realiza cada semana. Resulta que al leer mensajes que le mandaban en tiempo real de los ciudadanos, un "maldoso" le envió una felicitación, pero con un nombre que, al pronunciarlo, se presta a doble sentido.

Riesgo de colapso

De regreso con el tema de Tula, el deslave ocurrido en la ribera del río, a la altura del Puente Zaragoza, debido al reblandecimiento de la tierra, dejó al menos ocho inmuebles en riesgo de colapso. Tuvieron que ser evacuadas cuatro casas, la plaza comercial Sollarium, un OXXO, una óptica y una tienda de deportes; además, el puente, que conecta con el centro de la ciudad, se mantiene cerrado tanto al tránsito vehicular como a peatones.

