Accesos

Algunas áreas de juegos infantiles de la ciudad están cerradas con estructuras metálicas, aunque en el caso del Parque Hidalgo, parte de las vallas están rotas, lo que ocasiona que las personas ingresen al lugar para así evitar dar vuelta por las puertas para entrar a las zonas recreativas.

Baptista

Quien no tiene vergüenza y ahora azuza a los tulenses contra el gobierno municipal, es el regidor Ricardo Raúl Baptista González, quien se presentó a la manifestación de los ciudadanos que exigían la renuncia del alcalde Manuel Hernández Badillo, no cabe duda que su memoria es corta y ya se le olvidó que hace menos de 15 días dejó de ser diputado local, cargo que ostentó tres años y por el que no se le recuerdan acciones en favor de la región.

Derrumbes

Las lluvias siguen causando estrago en la entidad. Resulta que en Tlanchinol dos personas quedaron sepultadas en un derrumbe en el municipio en el barrio Santa Anita, a donde acudieron socorristas, policías estatales y personal de Protección Civil Municipal.

Desabasto

A todos los problemas por los que atraviesa la población de Tula se suma el desabasto de agua, luego de que la inundación dañara infraestructura hidráulica. Hasta el momento las autoridades municipales no han resuelto la problemática, lo cual genera otro malestar para los tulenses.

