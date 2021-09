Tregua en Tula

Por fortuna todo quedó en el susto, luego del llamado de las autoridades a evacuar todas las colonias y comunidades cercanas al cauce del río Tula ante otro posible desbordamiento, que algunos alertaban, podría ser peor que el del lunes por la noche que inundó al menos nueve colonias de ese municipio. Si el clima en esa región de Hidalgo y en el Valle de México siguen dando tregua, será posible desfogar las presas sin que eso represente peligro para los habitantes; ahora la alarma es sanitaria, pues todo lo que cubrió las aguas negras tiene que ser limpiado y saneado.

Se fueron, pero no con las manos vacías

Los ahora exdiputados locales de la LXIV Legislatura de Hidalgo no están del todo tristes por ya no tener el cargo, pues cada uno recibirá más de 65 mil pesos, tan solo de la parte proporcional de su aguinaldo por los ocho meses de este año que estuvieron como legisladores. Al parecer en está ocasión no se llevarán ningún bono o compensación extra.

Alcaldía salda deuda

Luego de dos semanas que el líder de Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), Percy Espinosa, señaló que no tolerarían más engaños, refiriéndose a que no les habían saldado el adeudo por el incremento salarial, el alcalde Sergio Baños aseguró que ya se pagaron los 59 millones de pesos que fueron pactados el pasado 23 de junio ante el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo.

Apenas aguantó dos meses

Con apenas dos meses de gobierno que lleva el nuevo ayuntamiento de Ixmiquilpan, la ahora exoficial mayor, Ivon Martín Martínez, presentó su renuncia al cargo, uno de los más importantes a nivel administrativo. En su lugar entró Mónica Beatriz Martín. ¿Qué habrá ocurrido?

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.