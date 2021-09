Horas de terror en Tula

Los habitantes de Tula vivieron horas de terror con el desbordamiento del río que inundó las calles de al menos nueve colonias del municipio, en donde el agua alcanzó en algunas zonas hasta los dos metros de altura. Sin duda, el punto crítico fue el Hospital General de Zona número 5 del IMSS, en donde murieron 17 pacientes contagiados, en su mayoría, de covid-19, quienes no soportaron quedar sin asistencia mecánica de oxigenación ante la falta de energía eléctrica. De manera oficial se contabilizan más de 31 mil damnificados. Por si fuera poco, el pronóstico no es alentador ante las intensas lluvias en la región y en el Valle de México. Varios de los afectados se quejaron ya que, dicen, no les avisaron a tiempo que abrirían las compuertas de las presas que desembocan en el río.

También tembló

Los fenómenos naturales no dan tregua y en plena crisis por las inundaciones ocurrió un sismo de magnitud 7.1 a 14 kilómetros de Acapulco, que tuvo repercusión hasta Hidalgo, en donde se sintió en varios municipios, entre ellos Pachuca y Tula, en éste último causó temor, pues creían que la vibración se debía a un nuevo desbordamiento del río, por fortuna, todo indica que no pasó del susto y hasta el momento no se reportan mayores afectaciones.

Covid-19 ataca Cabildo de Actopan

Hace unos días falleció debido a la covid-19 el regidor morenista de Actopan, Carlos Franco Castañón, quien también era un conocido líder de comerciantes en la región; sin embargo, no ha sido el único contagiado del nuevo coronavirus, pues también han resultado positivos recientemente la regidora Karina Vargas García y la síndica Judith Pérez Moreno.

Navor Rojas Mancera

Como si no hubiera ya una lista suficiente de aspirantes a la gubernatura de Hidalgo, otro más que levantó la mano es el diputado federal por Morena, Navor Rojas, quien recientemente ganó la elección en el distrito de Tepeapulco, después de haber aspirado, sin éxito, a la candidatura por la alcaldía de Pachuca.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.