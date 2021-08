Confundido

A quien se le cruzaron los cables, como es su costumbre, fue al diputado local de Morena, Rafael Garnica, ya que durante la sesión solemne en la que se entregó la Medalla Miguel Hidalgo y Costilla, presentó a Alejandro Habib Nicolás como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Hidalgo, siendo que este personaje es el ombudsman estatal.

Caso Sosa Cravioto

Tras la salida de Raúl Arroyo de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, los familiares de Fernando R.M., acusado del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del expresidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa (preso en el penal del Altiplano), aprovecharon para señalarlo como un 'fiscal fabricador' de pruebas.

Sindicato de Pachuca molesto

Parecía en las últimas semanas que se gestaba una convivencia cordial entre el alcalde de Pachuca, Sergio Baños, y el líder del sindicato de los trabajadores del municipio, Percy Espinosa, lo cual fue truncado debido a que el ayuntamiento no ha cumplido con el pago del incremento salarial retroactivo desde 2017, acordado entre ambos ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo. El dirigente sindical mandó un mensaje claro a través de un escrito: "no vamos a tolerar más engaños porque la palabra no es suficiente". Aunque por ahora no ha mencionado la opción de la huelga, que hace un par de meses se veía venir, no hay duda que el emplazamiento está entre sus opciones.

Exceso de mortalidad

En poco más de un año, de enero de 2020 a marzo de 2021, justo durante la pandemia por la covid-19, Hidalgo registró un exceso de mortalidad del 45.9 por ciento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en ese periodo fallecieron 30 mil 749 personas en el estado, es decir, 9 mil 668 más de lo estimado. Las defunciones presentadas son preliminares y contabilizadas a partir de certificados de defunción, pero se esperan los datos de la Secretaría de Salud para precisar cuántas fueron por covid-19.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.