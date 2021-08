Osvaldo Cano Olvera

Semanas después de los lamentables hechos que ocurrieron en las galeras de la Presidencia Municipal de Progreso de Obregón, en donde falleció la joven doctora Beatriz Hernández mientras se encontraba en custodia, y que a la postre derivó en una serie de manifestaciones para exigir justicia, una de ellas de manera enérgica que culminó con la sede del ayuntamiento incendiada, el alcalde Armando Mera Olguín nombró al nuevo director de Seguridad Pública municipal. Se trata de Osvaldo Cano, quien hasta hace unos días fungía como su asesor jurídico; sin embargo, en la región varios lo señalan como delincuente. Cabe mencionar que dicho municipio se retiró de la figura del Mando Coordinado de la Policía Estatal.

Migración

A pocos meses de su llegada, la representante del Instituto Nacional de Migración (INM) en Hidalgo, Osbelia Arellano López, se ha destacado por ir en contra del precepto principal del presidente de México: "no mentir, no robar y no traicionar"; pues resulta que le ha dado por pedir moches a los migrantes radicados en el país para agilizarle sus trámites. Incluso ya pende una denuncia en la Secretaría de la Función Pública.

Jesús Zambrano

Quien se equivocó durante una conferencia de prensa referente al tema de las diputaciones plurinominales del Congreso local fue Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, ya que se le olvidó el estado de la República del que se trataba, pues en lugar de pronunciarse en favor de Hidalgo, dijo Jalisco.

Cierre de centros nocturnos

La Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca y Mineral de la Reforma se inconformó por la medida anunciada sobre el cierre de antros, bares y cantinas, ante el incremento de contagios de la covid-19 que han registrado cifras récord y tienen al sistema hospitalario a punto de saturarse; sin embargo, durante el tiempo que pudieron operar, pocos respetaban y hacían respetar entre sus clientes las medidas de bioseguridad, que en parte contribuyeron al escenario que hoy se tiene en la entidad.

