Preocupación en el PRD, Panalh y PAN

Con el "Jesús en la boca" se encuentra la chiquillada del PRD, Nueva Alianza y Acción Nacional en Hidalgo, pues por el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso y que los partidos con más votos, en este caso Morena y el PRI, no pueden estar subrepresentados, podrían quedarse sin posiciones plurinominales; y es que, pese a que ganaron diputaciones locales de mayoría, no consiguieron muchos sufragios en la elección.

Las indirectas en el Congreso

En la sesión del Congreso de Hidalgo hubo tiro. Resulta que la diputada del PES Jajaira Aceves, a través de su compañero Felipe Lara Carballo, presentó un exhorto a los municipios para que actualicen y publiquen la reglamentación en materia de operación de tianguis, mercados y centrales de abastos, trabajo que, supuestamente ya se está haciendo en la Comisión de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal que preside la diputada Jazmín Calva, a quien le llovieron pedradas. Al quite le entró la diputada Noemí Zitle, quien le mandó un mensaje a Jajaira Aceves: "no todo es berrinche y al apego de una sola persona". Lástima que no estaba la diputada del PES, porque conociendo su carácter, se habrían dado hasta con la cubeta.

Cierran ayuntamientos por covid

Los ayuntamientos de Alfajayucan y Tasquillo anunciaron el cierre de sus oficinas debido a la tercera ola de la covid-19. En el caso del primero, informó que en lo que resta de este mes no habrá atención a la ciudadanía, a excepción de áreas como registro civil, juzgados y secretaría general, en donde se atenderá con previa cita. En el caso del segundo, de plano permanecerá cerrado hasta el 25 de agosto.

La encuesta

Nuevamente Massive Caller publicó una encuesta para medir la intención del voto si en este momento fueran las elecciones para elegir al titular del Ejecutivo en Hidalgo, en la que se vislumbra que la competencia se centrará entre Morena y PRI, aunque en estos momentos con ventaja para el partido guinda. Los comicios se llevarán a cabo el 5 de junio de 2022. Aunque a finales de este año inicia de manera formal el proceso electoral.

