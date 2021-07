Diputada se resbaló con sus argumentos

La que no quedó bien parada al tratar de defender a la bancada de Morena fue la diputada Lucero Ambrocio, ya que después de que le recriminaron a ese grupo el hacer uso del "mayoriteo" en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para no aprobar iniciativas de otros partidos, la representante del distrito de Ixmiquilpan presumió que los morenistas realizaron la primera consulta a los pueblos originarios en la historia, a la que los demás no se sumaron; sin embargo, omitió decir que la misma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Niños hospitalizados por covid-19

Como no había ocurrido antes, desde que inició la pandemia por la covid-19, el Hospital Infantil, ubicado al sur de Pachuca, reporta siete infantes internados a consecuencia del virus SARS-CoV-2, un hecho inusual, lo que comprueba que cada vez son más los menores que contraen el nuevo coronavirus. Además, ninguno de los hospitalizados tiene antecedentes de alguna otra enfermedad que pudiera ser la razón de su internamiento.

¿Desabasto de refresco en Pachuca?

Por segundo día consecutivo, trabajadores de la Embotelladora Las Margaritas, donde se envasan bebidas de la marca Coca-Cola, no repartieron el producto, en protesta ante el recorte salarial que les fue impuesto por la empresa. Además, aseguran que hay represalias por el descontento que han manifestado y que, incluso, algunos ya fueron despedidos. De continuar las acciones: ¿habrá desabasto de refresco en Pachuca y sus alrededores?

Más localidades en Ixmiquilpan

A un día de que concluir funciones, el Concejo Municipal Interino de Ixmiquilpan aprobó el reconocimiento de tres nuevas comunidades, que desde hace años buscaban su independencia; se trata de La Joaquina, Santa Alicia y El Triángulo Dorado, con lo cual ahora serán 129 las delegaciones en ese municipio.

