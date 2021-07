¿Semáforo verde, amarillo, naranja...?

Pese al incremento de casos de la covid-19 en Hidalgo, y por ende de las restricciones para contener la ola de contagios, el semáforo de riesgo epidémico continúa en suspenso, pues el gobierno federal no lo ha actualizado para estas dos semanas y la Secretaría de Salud estatal tampoco ha confirmado el color, aunque resulta evidente que el estado ya no está en verde, con casi mil casos activos del virus (en los últimos 14 días); la mitad de ellos se documentan en Pachuca, Tulancingo, Tizayuca, Mineral de la Reforma y Tepeapulco.

Jesús Hernández Juárez

Al que parece que no le va muy bien es al alcalde de Zempola, ya que últimamente le han señalado varios altercados entre los mismos miembros del Cabildo, pues dicen que incluso no ha tenido reparo en amenazar a las regidoras, por no estar de acuerdo con sus ideas. Aunque las ofendidas no han querido denunciar, ya son varias las que tienen que aguantar a un presidente municipal que, señalan, abusa del cargo que le fue conferido.

Manita de gato al Congreso

A menos de dos meses que concluya la actual legislatura, el presidente de la junta de gobierno, Asael Hernández Cerón, ordenó el cambio de la alfombra del recinto legislativo, la cual ahora será azul, es decir, el tono que distingue a su partido, el PAN; para algunos el gasto resulta innecesario, aunque por ahora se desconoce lo que tendrá que desembolsar el Congreso.

Entra en vigor nueva tarifa de taxis

Este martes entra en vigor la nueva tarifa de los taxis, la cual será de 38 pesos el banderazo, hasta los 4 kilómetros, y a partir del quinto se cobrarán tres pesos por cada kilómetro extra. Sin embargo, solo aplicará para las unidades que ya cuentan con la nueva cromática y aplicación del taxímetro. Aunque al inicio hubo rechazo por parte de los transportistas, parece que cada vez son más quienes aceptan el cambio. Falta ver qué ocurre con la adaptación de los usuarios.

