Denuncia contra diputado federal

El diputado federal por el distrito de Huejutla, quien busca la reelección en el actual proceso electoral, Fortunato Rivera Castillo, fue denunciado por el presunto delito de abuso sexual, cometido contra una joven de 19 años. La víctima interpuso la denuncia ante la Subprocuraduría de Sistema Acusatorio y Oral, y quedó asentada en la carpeta de investigación 5-2021-00763. La mujer aparentemente era trabajadora doméstica en el domicilio del legislador, en una colonia del municipio huasteco.

Preocupación por el PREP

Luego de la elección de 2020 en Hidalgo, en la que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no fue avalado por el INE, ya que el sitio web no era seguro y registró problemas de capacidad de los servidores que no fueron solventados en tres simulacros por la empresa Megaweb, contratada por el IEEH, hay preocupación en los partidos políticos por saber si este año el sistema es confiable y si no habrá sorpresas horas antes de la jornada electoral.

Fiesta patronal con todo y covid-19

Pese a que Progreso de Obregón tiene semáforo naranja por la transmisión comunitaria de casos de covid -19, el ayuntamiento ya permitió que se lleve a cabo la fiesta patronal de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. En alerta naranja, estos eventos no están permitidos aún, no obstante, los organizadores del evento ya difundieron el cartel y hasta prepararon un magno festival taurino para recaudar fondos a favor de esta iglesia.

El aprovechado

Quién no perdió la oportunidad de opinar respecto a la manifestación de habitantes de San Salvador, que terminó en un enfrentamiento con policías estatales al exterior del Palacio de Gobierno, con saldo de cuatro lesionado, fue el diputado federal desaforado y preso en el Cereso de Pachuca, Cipriano Charrez Pedraza, pues en sus redes sociales colocó un escrito relacionado con los hechos.

