Las prisas

A quienes ya les entraron las prisas son a los de Fuerza por México en Hidalgo, ya que, al ser un partido nuevo, tienen que alcanzar alrededor de 40 mil votos para mantener el registro como instituto político y los números todavía no les dan. Durante una reunión este fin de semana, dieron la orden a operadores políticos para trabajar a marchas forzadas para alcanzar a salvarse en las urnas.

Dirigencias

Alejandro Moreno, líder del PRI nacional, no se apareció en el estado para apoyar a los candidatos, pese a que sus homólogos del PRD y PAN, Jesús Zambrano y Marko Cortés, acudieron al llamado de su militancia. Aunque, por su cuenta, la secretaria general, Carolina Viggiano, no dudó en aparecerse por los rincones de Hidalgo, quién sabe si con un interés mayor que el de apoyar a los cuadros. Aunque dicen que la militancia no extrañó la presencia de "Alito", pues aseguran que con la dirigencia estatal trabajando a marchas forzadas ha sido suficiente el empuje.

Balacera en El Arenal

Dos personas heridas de bala fue el saldo de una trifulca el domingo en la comunidad de Bocja, en El Arenal. Los testigos señalaron a Efraín Z. A., como el responsable de las agresiones contra los dos hombres que fueron hospitalizados. El presunto responsable es sobrino de Adelfa Zúñiga Fuentes, candidata a diputada local en el distrito de Actopan de la coalición Juntos Haremos Historia.

