Jovani Miguel León

En su búsqueda por la diputación federal, el candidato panista Jovani Miguel León Cruz, no pudo ni siquiera llenar bien sus datos, pues en el sitio del Instituto Nacional Electoral (INE) aparece con experiencia como alcalde de Progreso. ¿Será que ya olvidó que de 2016 a 2020 gobernó un municipio de nombre Tlaxcoapan?

La indecisa

A menos de dos semanas de la contienda electoral de diputados locales y federales, Selene Olvera Nieto manifestó de manera pública su apoyo a las candidaturas de la coalición Va por Hidalgo; sin embargo, más tarde el partido Fuerza por México Hidalgo envió un comunicado acompañado de unas fotografías, en el que aseguran que Olvera Nieto, su candidata suplente por la diputación del distrito 8 en Actopan, "reafirmó su total y rotundo apoyo para sumar toda su estructura estatal y nacional" al partido. ¿Entonces, a quién apoyará?

Adiós al Burrito Hernández

Luego de la eliminación ante Cruz Azul en la semifinal del Guard1anes 2021 de la Liga MX los Tuzos se fueron de vacaciones, no sin que antes surgieran los nombres de los jugadores que saldrían del plantel. Entre ellos uno de los referentes en los últimos años del conjunto hidalguense, Jorge "El Burrito" Hernández, pretendido por otros equipos como Toluca. Además, quienes también dejarían el club son Erick Aguirre, Manny García, Mauro Quiroga y Roberto Nurse.

Navor Rojas

En redes sociales han circulado en los últimos días las imágenes de unos supuestos cheques emitidos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 2019 a nombre de Navor Rojas Mancera, hoy candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia a diputado federal por el distrito con cabecera en Tepeapulco, cuando el aspirante no ha desempeñado ninguna función oficial en la casa de estudios. Hasta el momento el exregidor de Pachuca no ha mostrado ninguna postura sobre la autenticidad o no de los cheques.

