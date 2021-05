Cambiarán taxis en Hidalgo

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) informó a través del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el cambio de la imagen cromática de los taxis metropolitanos, así como la modalidad, pues habrá unidades básicas, premium y plus, de acuerdo con el tipo de automóvil. Además, integrarán taxímetros y aplicaciones móviles. Los concesionarios de la Zona Metropolitana de Pachuca contarán con 60 días para realizar los cambios, los cuales tendrá un costo de 521 pesos.

"No sé para qué me alcancen las canicas y para qué no"

A un año y medio de concluir su mandato, el gobernador Omar Fayad ya vislumbra lo que hará tras culminar su periodo como titular del Ejecutivo y su futuro político; sin embargo, aunque bromeó con la idea de estudiar medicina, un sueño que tuvo desde niño, dijo que no le gusta adelantar vísperas ni especular: "a ver qué sale, a ver qué sucede... no sé para qué me alcancen las canicas y para qué no". Lo anterior lo comentó en entrevista con Javier Solórzano en El Heraldo Radio.

Quejas en San Antonio

Vecinos de Parque Urbano San Antonio, al sur de Pachuca, se encuentran molestos, ya que en la avenida principal hay un serio problema en el drenaje, pues denuncian que cada que llueve, incluso con precipitaciones menores, la red colapsa y por una de las coladeras se derraman las aguas negras, lo que, además de causar estragos, también se traduce en un foco de infección para los habitantes de la zona.

Pablo Vargas

Como era de esperarse, el Cabildo de Pachuca negó a Pablo Vargas retomar su cargo como regidor, del cual pidió licencia hace algunos meses, hasta que solvente su situación jurídica que lo mantiene inhabilitado por un año por parte de la Contraloría municipal. La sesión del jueves requirió un receso de cuatro horas para conocer la situación legal de Vargas González, tras lo cual, la Asamblea se pronunció "no ha lugar" a la solicitud con 18 votos a favor y cuatro abstenciones, quienes en realidad no se atrevieron a emitir su voto en contra: Zenón Rosas Franco (suplente de Pablo Vargas) y Lilian Mera Curiel, ambos de Morena; así como Guadalupe Orona y Netzery López, regidoras independientes.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.