Osorio Chong pide unidad

Aunque el senador y exgobernador de Hidalgo señaló en una visita al estado que los esfuerzos del PRI deben enfocarse en las elecciones del próximo 6 de junio, en conferencia de prensa también tocó el tema de 2022, año en que se renueva el Poder Ejecutivo, proceso para el que hay dos claros aspirantes de distintos grupos políticos: Israel Félix, alcalde de Mineral de la Reforma, y Carolina Viggiano, secretaria general del PRI. Migue Ángel Osorio dijo que, aunque es normal que haya disputas al interior del partido, hizo un llamado: "hacia el futuro, más nos vale a todos entrar a un proceso de unidad, entrar en un proceso de cercanía con la gente, si queremos que a este estado le siga yendo bien".

Los debates

Lo malo de los debates virtuales entre los candidatos en Hidalgo que buscan una diputación local o federal, que se realizan bajo ese formato por la pandemia de la covid-19, es que los aspirantes no dejan de leer sus propuestas; para colmo se nota que no estudian sus textos, previo al ejercicio, pues se equivocan en la pronunciación, volumen y no calculan el tiempo que establecen las autoridades electorales.

Señalamientos contra Pedro Porras

El candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el distrito de Huichapan, Juan Basurto, señaló al aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia (integrada por Morena, Nueva Alianza, PT y Partido Verde), Pedro Porras, de cometer anomalías durante las campañas, pues en una transmisión en vivo que realizó a través de Facebook, captó el momento en el que Porras Pérez entrega boletos para una rifa de electrodomésticos en Nopala; incluso, en el video encara a su adversario y este argumenta que los boletos no tienen el logotipo del partido que lo abandera: Morena. Habrá que esperar si Basurto interpone una denuncia ante las instancias correspondientes.

Alertan por billetes falsos en Tulancingo

En redes sociales, una farmacia en Tulancingo, denominada Econofarma San José, denunció que fue víctima de un hombre que pagó los productos que adquirió con un billete falso de 500 pesos. Además, aseguraron que el mismo sujeto también cometió el ilícito en la sucursal de la Farmacia Guadalajara del lugar conocido como "La Y", por lo que pidieron a los comerciantes de la zona mantenerse atentos y revisar bien los billetes al recibirlos.

