Menos votantes en Hidalgo por covid

De acuerdo con el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, Juan Carlos Mendoza, el padrón electoral en el estado se redujo en cuatro mil personas, quienes fueron reportadas en los registros civiles como fallecidas, dentro de ellas se encuentran los decesos a causa de la covid-19. La lista de ciudadanos residentes en la entidad que podrán emitir su sufragio el próximo 6 de junio es de 2 millones 244 mil.

Empresarios insatisfechos con propuestas electorales

El sector empresarial se ha reunido con diferentes candidatos que aspiran a un lugar en el Congreso local, aunque las propuestas de los participantes en el proceso electoral parecen no convencerles, pues han dejado de lado las iniciativas o proyectos para mitigar los efectos económicos de la pandemia por covid-19.

Descontento por candidatura de Francisco Xavier

En donde tampoco no cayó nada bien la reposición de la candidatura de Francisco Xavier Berganza por parte del IEEH, en la primera posición de la lista plurinominal de Morena al Congreso local, fue en el PAN (partido por el cual buscó la gubernatura en 2016), pues su dirigente estatal, Cornelio García, señaló desde Huejutla que Berganza Escorza no debería ocupar esa posición. Y es que de esta manera, el excantante asegura un lugar en la próxima legislatura; sin embargo, el líder panista no precisó si impugnarán la decisión del órgano electoral.

Insisten en caso Charrez

Luego de que Cipriano Charrez, recluido en el Cereso de Pachuca, inició una huelga de hambre desde el primer minuto del lunes pasado, el miércoles por la mañana, un pequeño grupo de seguidores del exdiputado federal desaforado se presentó en Palacio Nacional y en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación para presentar una misiva firmada por el propio Charrez Pedraza, en la que acusa supuestas anomalías en su proceso penal. De acuerdo con los simpatizantes del Valle del Mezquital, el organismo dependiente de Gobernación se comprometió a dar seguimiento al caso. ¿Les habrán dado atole con el dedo?

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.