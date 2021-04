Cuauhtémoc Ochoa

Al candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia (integrada por Morena, PT y Verde) para la diputación federal por el distrito V de Tula no le fue nada bien durante un recorrido en Tepeji del Río, pues cuando se encontraba repartiendo propaganda fue increpado por un grupo de ciudadanos con gritos de "corrupto", "la 4T no te quiere" y "fuera Cuauhtémoc", otras personas que lo acompañaban intentaron aminorar la situación con porras; sin embargo, al exfuncionario de la Semarnat en el gobierno de Peña Nieto no le quedó de otra que continuar su camino.

María Merced González

A la senadora de Morena por Hidalgo se le fue el avión en plena reunión parlamentaria con legisladores de varios partidos, pues se confundió de conversación y ventiló un encargo del coordinador de la bancada Ricardo Monreal, aparentemente a nombre del presidente López Obrador, sobre un interés especial en los estados de Jalisco y Nuevo León en el actual proceso electoral. Inmediatamente su compañera Mónica Fernández la interrumpió y le aclaró que ese mensaje era solo para el grupo parlamentario de Morena, a lo que María Merced González no le quedó de otra que aceptar el error: "¡ah! sí, sí tienes razón, tienes razón"; sin embargo, todo quedó grabado y fue difundido en redes sociales.

Ricardo Crespo

Luego de que fue inhabilitado por un año para ejercer algún cargo público por parte de la Contraloría municipal de Pachuca, el regidor independiente con licencia tramitó un amparo, por lo que el Poder Judicial de la Federación le otorgó la suspensión provisional ante los actos reclamados. Esto quiere decir que, por ahora, queda en pausa la inhabilitación, en lo que se realiza una revisión minuciosa del caso.

María Antonieta de los Ángeles Anaya

La exalcaldesa de Apan promovió una nueva demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, con esta suman cinco solicitudes, pero como dice el dicho, "el que nada debe, nada teme".

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.