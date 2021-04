Pablo Vargas

Quien parece que ya alistaba su regreso al Cabildo de Pachuca era el excandidato a la presidencia municipal de la capital del estado por Morena, pues no consiguió ninguna postulación en busca de una diputación local o federal, motivo por el cual había solicitado licencia como regidor; sin embargo, fue inhabilitado por un año para no ejercer algún cargo público por presuntamente no presentar su declaración patrimonial. Hasta la elaboración de esta columna, el académico no ha mostrado postura al respecto.

Ricardo Crespo

Sobre el mismo tema, el también excandidato independiente a la alcaldía de Pachuca y regidor con licencia, de igual manera fue inhabilitado por un año. Aunque puede impugnar la resolución de la Contraloría municipal, por ahora se queda como el perro de las dos tortas, pues en este caso ya era candidato suplente de la primera posición plurinominal por el Partido Verde al Congreso local, por lo que se queda sin candidatura ni regiduría.

Jovani Miguel León Cruz

Otro que también está inhabilitado es el exalcalde de Tlaxcoapan, quien tramitó un amparo contra la medida que le impuso la Contraloría del gobierno estatal, pues ya se perfilaba para convertirse en candidato del PAN; sin embargo, sigue a la espera de lo que determine el Poder Judicial de la Federación, pues su audiencia incidental fue reprogramada para el 21 de abril.

Remanentes pendientes

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) informó que está a la espera de que el INE finiquite el acuerdo sobre la devolución de remanentes por gastos de campaña no ejercidos por los partidos políticos y candidatos independientes en el anterior proceso electoral, en el que se renovaron los 84 ayuntamientos. En plena campaña del actual proceso comicial, ésta noticia no cae nada bien en los institutos políticos, pues de no tener dinero para pagar, el órgano electoral descontará el 50 por ciento del gasto ordinario.

