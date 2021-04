Resistencia a vacunarse

Pese a que la cobertura de vacunación contra la covid-19 en adultos mayores avanza en el estado, parece que no ha sido satisfactoria en La Misión, Huazalingo, Pisaflores, Lolotla, Tlanchinol, Tianguistengo, Xochiatipan y Calnali, pues no alcanza el parámetro del 80 por ciento de la población de la tercera edad inoculada que establece la Secretaría Salud de Hidalgo (SSH); sin embargo, de acuerdo con la dependencia estatal, no se debe a falta de dosis, sino a la resistencia de los habitantes para recibir la vacuna debido a los usos y costumbres.

Trabajan bajo protesta en clínica del IMSS

Entrados en el tema, en la Unidad de Medicina Familiar número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Pachuca, trabajadores administrativos laboran bajo protesta pues no han recibido la vacuna anticovid. Molestos, argumentan que aunque no pertenecen a la primera línea de combate, mantienen contacto con pacientes y médicos, lo que los pone en constante riesgo.

Falta el acuerdo del IEEH

Sin el acuerdo publicado del Instituto Estatal Electoral (IEEH), en el que negó al menos 12 registros de candidaturas a diputaciones locales, no avanzan las impugnaciones por las postulaciones y muchos se quedarán sin los primeros días de campaña, que iniciaron el domingo, como es el caso del PRI en Tepeapulco, Redes Sociales Progresistas en los distritos indígenas y Morena en Tizayuca.

Los contagios tras vacaciones de Semana Santa

Pese a que Hidalgo registra en las últimas tres semanas una fase de desaceleración de la pandemia por la covid-19, lo cual parece alentador, el secretario de Salud estatal, Alejandro Efraín Benítez, acotó que durante el periodo de asueto de Semana Santa se registró un incremento considerable de la movilidad, por lo que el aumento de contagios del nuevo coronavirus se observará a partir del próximo lunes, hasta que se cumplan los periodos de incubación del virus SARS-CoV-2, que van de los siete a los 21 días.

