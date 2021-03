Vacunación a medias en Zempoala

Aunque este jueves inicia la vacunación contra la covid-19 para los adultos mayores de 60 años en Zempoala, la cual concluirá el próximo sábado, no todos serán inoculados, pues en el calendario que emitió la Delegación del Bienestar en Hidalgo no aparecen todas las secciones electorales y localidades pertenecientes al municipio, lo que generó dudas en las redes sociales; la propia dependencia federal informó que "muy pronto se publicarán las fechas de las secciones faltantes" conforme llegue la vacuna al estado. Algunos sitios que no están incluidos en esta primera fase son Matilde y la comunidad de Santo Tomás, entre otras.

Atole con el dedo

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena llevó a cabo la insaculación de los candidatos a diputaciones locales por la vía de representación proporcional en Hidalgo; sin embargo, las primeras cuatro posiciones de la lista se reservaron, bajo el argumento de que se destinarán a cuadros que respeten las reglas inclusivas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). A partir de la quinta posición se eligieron los nombres mediante un sorteo entre sus militantes. La realidad es que de esa lista, quienes tienen posibilidades de ocupar una curul plurinominal son los primeros dos lugares, precisamente los reservados.

Regresa la afición al Estadio Hidalgo

Tras casi un año cerrado debido a la pandemia por la covid-19, este jueves el Estadio Hidalgo reabrirá sus puertas a los aficionados con un estricto protocolo sanitario; además, la Secretaría de Salud estatal informó que realizará pruebas de antígenos de manera aleatoria a algunas de las personas que acudan al encuentro de la Jornada 12 del Clausura 2021 entre Tuzos y Tigres. Sin embargo, a horas del juego, el Club Pachuca ya incumplió una de reglas, pues la Liga MX indica que la venta de boletos será exclusivamente vía electrónica, mientras que la directica implementó seis puntos de venta.

Sector de alimentos

Entrados en el tema, esta medida causó recelo en el sector comercial, de servicios y alimentos, pues mencionan que llevan semanas solicitando que se disminuyan las restricciones sanitarias para obtener mayores ingresos económicos y hacer frente a la pandemia, cuando el Estadio Hidalgo abrirá sus puertas al público y podrá operar con el 30 por ciento de su aforo.

