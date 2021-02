Fortunato Rivera Castillo

En Huejutla, acusan al diputado federal de politizar la aplicación de la vacuna contra la covid-19, pues en días pasados aprovechó la inmunización en ese municipio para presentarse, sin motivo alguno, en uno de los centros donde se vacunaba a los adultos mayores, acto que incluso presumió en sus redes sociales. Cabe mencionar que el legislador, quien llegó a la cámara baja en 2018, busca la reelección.

Se acaba periodo de sindicato de Salud

Pese a que en unos días culminará el periodo de la actual dirigencia de la Sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que encabeza Sonia Ocampo Chapa, hasta el momento no se ha emitido la convocatoria de renovación, la cual, por estatuto, debió publicarse desde inicios de febrero. Justo hace unos días, trabajadores del Hospital General de Pachuca colocaron una lona en la que apoyan "el cambio" en el sindicato, aunque no duró mucho tiempo pues fue retirada; "quitarán todo lo que quieran, pero no nos callarán. Por un sindicato justo", señaló un médico.

¿Regresan escuelas privadas a las aulas?

Luego de que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP) anunció que el 1 de marzo las escuelas de paga regresarán a las aulas, en Pachuca algunas instituciones como el Colegio Londres y Julián Villagrán, entre otras, se mostraron en contra de la determinación y anunciaron que acatarán las indicaciones de las autoridades en materia de Salud y Educación.

Panalh

Nueva Alianza Hidalgo resultó ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Pues puso en marcha una campaña para exigir la aprobación de la Ley Olimpia y presionar a diputados que no son de su partido, en lugar de exigirle a su representante en el Congreso local, Marcelino Carbajal, quien es uno de los legisladores menos productivos, presentar iniciativas para erradicar la violencia digital.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.