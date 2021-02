El desliz en el caso de la catedrática de la UAEH

Quien pareció fungir como ministerio púbico fue la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ya que después del hallazgo de dos cuerpos en un barranco de Mineral del Chico, al interior de un automóvil, la institución confirmó mediante un comunicado en su cuenta oficial de Facebook que se trataba de una catedrática de la Preparatoria Número Tres y de su esposo (quienes se encontraban desaparecidos desde el pasado 19 de enero), cuando los familiares todavía no realizaban el reconocimiento de los cadáveres, uno de los protocolos que se deben seguir para que la autoridad competente, en este caso la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), confirme y dé por oficial la identidad de las personas. Más tarde la publicación fue eliminada.

Sonia Ocampo Chapa

Hasta después de dos semanas que se dio a conocer que la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Salud (SNTSS) en Hidalgo fue vacunada contra la covid-19, sin pertenecer al sector que atiende la pandemia -lo que le costó el puesto al entonces director del Hospital General de Pachuca, por autorizar la aplicación-, Ocampo Chapa salió a justificar que no ha suspendido sus actividades sindicales, explicación que no convenció a muchos. La duda es si ahora también buscará brincarse la fila para recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

Piden no agandallar vacunas

Ante las escasas vacunas por municipio, el gobierno federal llamó a la población a no ser gandalla, esperar su turno y no trasladarse a demarcaciones donde no residen para recibir el biológico contra la covid-19.

Decisiones difíciles para el recién estrenado presidente Tuzo

Armando Martínez Patiño, quien lleva menos de dos meses como presidente del Pachuca, tendrá su primera gran decisión la próxima semana. Si los Tuzos no le ganan a Chivas, contempla despedir al técnico uruguayo Paulo Pezzolano y, en una de esas, igual sanciona a los jugadores por su pésimo rendimiento en el torneo Clausura 2021.

