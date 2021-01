"Abrimos o morimos"

Debido a las restricciones por la covid-19, cada vez se unen más empleados y colaboradores de la industria restaurantera al movimiento "abrimos o morimos", que hace alusión a la operación con horarios limitados y comida solo para llevar que ofertan los establecimientos. Para este miércoles convocaron a un nuevo "cacerolazo", al estilo de los restauranteros de la Ciudad de México.

Se abre la esperanza

Cuando se vive en Hidalgo la mayor intensidad de la pandemia, con varios de los hospitales saturados y una ocupación promedio del 79 por ciento en camas de hospitalización general, se abre una esperanza con la llegada de las primeras vacunas al estado, que serán administradas al personal médico. En el transcurso de las semanas llegarán más dosis para cubrir a los trabajadores de la salud y posteriormente se vacunará a los adultos mayores.

Abraham Mendoza Zenteno

El que no dejó pasar la oportunidad de aprovechar los reflectores fue el delegado de los Programas para el Bienestar en Hidalgo, quien recibió el primer lote de vacunas contra la covid-19 que llegaron a la entidad, y no desaprovechó las redes sociales para difundirlo. En el acto aseguró que habrá filtros para que las dosis sean aplicadas exclusivamente a personal de la salud; ojalá que así sea, no como ha ocurrido en otros estados.

Jajaira Aceves Calva

A través de redes sociales resultó tundida la diputada local del PESH luego de exhibir fotografías repartiendo juguetes, con su nombre impreso, a niños de escasos recursos de Mixquiahuala, señalándola de lucrar política y personalmente. Este reclamo no es nuevo, pues en varias ocasiones los apoyos sociales los entrega con su sello personal plasmado.

