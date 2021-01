Abusos en la venta de oxígeno. ¿Y la Profeco?

Quien parece que se ha hecho de la vista gorda para vigilar y sancionar los abusos en los precios por la venta de oxígeno debido a la alta demanda, es la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Hidalgo, Italia Almeida Paredes, pues en redes no cesan las quejas de las personas, que en la desesperación por adquirir el producto para salvar la vida de sus familiares enfermos de covid-19, pagan lo que sea. Es buen momento para que la Profeco tome cartas en el asunto.

A una semana del regreso a clases en la UAEH

La próxima semana será el regreso a clases de manera virtual en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); sin embargo, los alumnos están preocupados, pues, aunque todavía no empieza el semestre, ya tienen dificultades para elegir la carga de sus materias, y aunque tratan de solucionar este y algunos otros trámites, no logran comunicarse con las coordinaciones y áreas administrativas, lugares donde no les otorgan respuestas concretas a sus problemáticas.

Covid en los call center

Nos cuentan que actualmente un buen porcentaje de los trabajadores de la empresa Atento (que brinda servicio de call center), en su mayoría jóvenes, se encuentran incapacitados debido a una serie de contagios por covid-19. Los que no están infectados han trabajado sin descanso para cubrir el resto de sus compañeros que se encuentran ausentes. Hace unas semanas, nos dicen, se llevó a cabo un convivio en el que dos gerentes y algunos supervisores resultaron contagiados.

Operación del Tuzobús

Algunos usuarios del Tuzobus tienen la percepción de que son menos las unidades que trabajan debido a los tiempos de espera en las estaciones para trasladarse a sus lugares de trabajo, que han sido mayores a lo "normal". Asimismo, acusan que en horas pico el servicio registra saturación, en muchos casos al grado que se ocupan todos los asientos y generalmente no se respeta la sana distancia.

