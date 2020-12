El berrinche

Luego de agotar todas las instancias legales para impugnar la elección en Pachuca, las cuales fueron desechadas por el tribunal local y los federales en la materia, el excandidato de Morena, Pablo Vargas, decidió irrumpir en la Sesión Solemne de toma de protesta de la nueva administración municipal, encabezada por Sergio Baños, y encarar tanto al nuevo alcalde como al gobernador Omar Fayad. Minutos después abandonó el recinto que se habilitó en la Plaza Independencia y ni si quiera rindió protesta como regidor.

Más restricciones al Hoy no circula

Durante la toma de protesta del alcalde de Mineral de la Reforma, el gobernador Omar Fayad dijo que los próximos días anunciará nuevas medidas del programa Hoy no circula sanitario, derivado de la pandemia por covid-19. "Si las cosas no mejoran" habrá más restricciones, aunque no será en todo el estado, solo en los municipios que presentan alerta de contagios como los son los que conforman la Zona Metropolitana de Pachuca y aquellos que colindan con el Estado de México.

Los Osorio Chong se hicieron presentes

Entre los invitados especiales a las tomas de protesta de los alcaldes de Pachuca y Mineral de la Reforma estuvieron los Osorio Chong: en el acto en el que Israel Félix tomó el cargo, agradeció la presencia de los hermanos Edgar y Luis Jaime Osorio Chong, así como de Miguel Ángel Osorio Vargas (hijo del exsecretario de gobernación); mientras que, en Pachuca, Sergio Baños destacó la asistencia del actual senador hidalguense y exgobernador, Miguel Ángel Osorio Chong.

Tuzos llegan a un acuerdo con Ustari

Luego de semanas de negociaciones ante las pretensiones millonarias del portero de los Tuzos, Oscar Ustari; tras reunirse con el nuevo presidente del Club Pachuca, Armando Martínez, se arregló la continuidad del arquero argentino.

