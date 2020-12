Carlos Conde

Sin meter las manos, el dirigente estatal del Partido Verde será el último en la planilla común de Pachuca, encabezada por Pablo Vargas, que alcance regiduría; por lo que tendrá un segundo periodo en la asamblea municipal. Sin embargo, no se le ven las ganas de dejar el primer cargo, por lo que al parecer tendremos un dobletero.

Covid-19 ataca al Congreso local

En los últimos días, cinco diputados locales han informado que son positivos al virus SARS-CoV-2, por lo que se han ausentado de sus actividades; tan solo este jueves dos legisladores confirmaron el diagnóstico. En total, 10 representantes populares han padecido por covid-19. Cabe recordar que, aunque las sesiones en el Pleno son a puerta cerrada y el acceso es restringido como medida de contención, en las oficinas los diputados conviven con sus colaboradores.

Luis Sánchez Santillán

Tal parece que el exregidor del PES en la administración pasada de Actopan no será secretario municipal del gobierno de la alcaldesa electa Tatiana Ángeles Moreno, debido a una serie de problemas legales de uno de sus hijos. Sin embargo, para no dejarlo fuera de la nómina, se baraja que sea el "carga portafolio y abre puertas oficial", pero sin cargo en el organigrama municipal; es decir, lo podrían colocar como secretario particular.

Sindicato de Pachuca

Mientras a la panista Yolanda Tellería le realizaron varias huelgas, una de ellas por 40 días, Percy Espinosa, secretario del sindicato de trabajadores de Pachuca, asegura que los sindicalizados trabajarán de la mano del alcalde electo Sergio Baños, emanado del PRI, quien rendirá protesta el próximo 15 de diciembre.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.