Redes sociales

Que la diputada Claudia Lilia Luna Islas se está promoviendo mucho en redes sociales y anda inaugurando mucha obra pública, seguro ya le echo ojitos a una candidatura para las elecciones de 2021, ya sea para repetir como legisladora local o irse a la Cámara de Diputados federal.

Aspiraciones

Quien quiere torcer la Ley Orgánica Municipal es Luis Sánchez Santillán, exregidor del PES en Actopan, ahora militante de Morena; pues con apenas la secundaria terminada, pretende que la alcaldesa electa, Tatiana Ángeles, le cumpla la promesa de designarlo secretario general municipal, cuando el cargo exige una carrera afín. Tuvo 4 años y recibiendo una dieta más de 24 mil pesos mensuales y no le alcanzó para completar la preparatoria y una carrera en escuela patito.

Balaceras

Las balaceras entre integrantes de corporaciones de seguridad federales, estatales o municipales con grupos armados ya son el pan de cada día. Este fin de semana un elemento de la Policía de Metepec resultó lesionado durante un enfrentamiento con civiles.

Rebrote de covid-19

Aunque todavía no es oficial, el secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez, el pasado sábado advirtió que se analiza el cierre de establecimientos con actividades no esenciales de continuar el incremento de contagios de covid-19 en el estado, y no es para menos, pues tan solo la semana que concluyó el sector salud federal reportó ocho hospitales de la entidad saturados.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.