Impugnaciones para la foto

Aunque diversos actores políticos, en su mayoría quienes no fueron favorecidos con la candidatura en distintos partidos para la elección de ayuntamientos, continuaron este lunes ingresando impugnaciones en los respectivos tribunales contra el registro de las planillas que se realizaron la semana pasada ante el IEEH, solo servirán para la foto ya que el plazo para controvertirlas de manera oficial venció el domingo.

Morena sin registro de candidatos en algunos municipios

De acuerdo con las planillas que dio a conocer el Instituto Estatal Electoral, las cuales aún no son oficiales pues no han sido avaladas por el Consejo General de órgano local, Morena no registró candidaturas en nueve municipios: San Agustín Metzquititlán, Atlapexco, Mineral del Chico, San Bartolo Tutotepec, Xochicoatlán, Yahualica, Santiago Tulantepec, Juárez Hidalgo y Metztitlán, aunque en los últimos dos planea candidatura común, lo que le impediría al partido aparecer en las boletas.

Darina Márquez

La que reapareció en el escenario político es la cantante hidalguense, quien en 2018 perdió la elección rumbo al Senado de la República, entonces abanderada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ahora, quien busca revivirla es el dirigente de Nueva Alianza Juan José Luna Mejía, al postularla como candidata a la alcaldía de Pachuca, con la esperanza, parece, de mantener el registro.

Parque vehicular de municipios

En menos de dos semanas, las administraciones municipales de Hidalgo concluirán la gestión y entre los pendientes que dejarán está el parque vehicular, como es el caso de Pachuca, que pese invertir en patrullas nuevas, olvidó poner atención al transporte que usan y requieren los elementos de Protección Civil, pues los vehículos de dicha instancia requieren mantenimiento.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.