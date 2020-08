Antorcha Campesina y Ricardo Crespo

La organización que asegura defender los derechos de los "pobres", al ya no tener cabida en el PRI, al menos en el estado, y luego de que sus múltiples manifestaciones no han logrado su objetivo de conseguir más dinero para sus líderes, parece que ahora coquetea con otros aspirantes a las alcaldías, como es el caso de Pachuca, pues a la dirigente estatal de Antorcha Campesina, Guadalupe Orona, se le vio por calles del centro de la ciudad grabando un spot con el aspirante independiente y exdirigente priista en el estado, Ricardo Crespo, quien, dicho sea de paso, tiene un panorama adverso en la capital.

Miguel Ángel Osorio Chong

Este martes surgieron rumores sobre la posible salida del senador hidalguense de la coordinación del grupo parlamentario del PRI en la cámara alta, incluso hubo quienes aseguraron que la oficina del exgobernador de Hidalgo en el Senado estaba vacía; sin embargo, sus compañeros de bancada inmediatamente salieron en su defensa para asegurar que el también exsecretario de Gobernación seguirá al frente.

¿Y la sana distancia en manifestaciones?

Hidalgo se mantiene en la fase roja de la contingencia sanitaria por covid-19, y aunque municipios como Mineral de la Reforma son los que concentran el mayor número de contagios y muertes, no cesan las movilizaciones y concentraciones de personas, quienes, a unos días de concluir la administración municipal, no dejan de quejarse del gobierno actual panista. Sin embargo, durante las protestas olvidan usar cubrebocas y tomar la distancia recomendada de más de un metro entre cada persona. Lo mismo pasa con los elementos de seguridad que acuden a resguardar la zona, pues no usan cubrebocas o caretas, aun cuando el pasado mes de mayo fue publicado un protocolo de actuación policial ante el covid-19.

A punto de irse, regresan a trabajar en Pachuca

A menos de 20 días de que concluyan su mandato las actuales administraciones municipales, integrantes del gabinete de la alcaldesa Yolanda Tellería regresaron el lunes a sus oficinas, aunque las funciones de algunos de ellos se limitarán a perder el tiempo, porque debido a la contingencia sanitaria no pueden realizar labores de campo, pero sí cobrarán completo y hasta su parte proporcional de aguinaldo.

