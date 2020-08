Exigen inspeccionar mercado de Actopan

Luego de que por el índice de contagios por covid-19 el ayuntamiento de Actopan aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública y en espacios cerrados, los ciudadanos pidieron que la medida se aplique especialmente en el mercado y tianguis, pues acusan que en estas zonas no dispensan gel antibacterial y en los accesos no hay tapetes sanitizantes, mientras que algunos vendedores no usan las mascarillas.

Los Azores, ¿se van o se quedan?

Se prevé que mañana 18 de agosto sesione el cabildo de Apan, en la que se definirá si la mayoría de los asambleístas aprueban el convenio para el equipo de segunda división Azores ocupe las canchas deportivas que fueron rehabilitadas por el Grupo Modelo. La vez anterior, los regidores rechazaron el trato porque consideraron que era desventajoso para el municipio.

Los no localizados

Se acumulan los casos de personas desaparecidas sin que la procuraduría de justicia que encabeza Raúl Arroyo presente avance en las carpetas de investigación, siguen pendientes de esclarecerse los casos de Karla Donaji, Sebastián Yañez, y el recién de Mariana Zavala, solo por mencionar los más emblemáticos, pero lamentablemente, no los únicos.

Marcha feminista

Este lunes se efectuará una nueva movilización de mujeres en Tula para exigir el esclarecimiento de los homicidios de mujeres en la región, luego de que la semana pasada fue hallado el cuerpo de Alondra Castillo. Después de la marcha, está preparada una reunión entre funcionarios del gobierno estatal y las integrantes de colectivos de la zona.

