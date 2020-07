Pascual Charrez Pedraza

Parece que las cosas no pintan muy bien para el alcalde de Ixmiquilpan: primero se supo –como lo informó LSR Hidalgo– que la tarde del pasado viernes realizó una reunión con 500 mujeres en un salón de eventos del municipio, en donde no hubo sana distancia, la mayoría no portaba cubre bocas e incluso había adultas mayores; acto en el que aseguró que el covid-19 no existe y es un invento del gobierno. Luego, este lunes, fue retenido y obligado a caminar por pobladores de siete comunidades para exigirle la continuación de un proyecto de agua potable que dejó inconcluso; por si fuera poco, gente afín al edil lo rescataron agrediendo con piedras a los inconformes e incluso se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Por esta acción, testigos señalan al delegado de San Nicolás, Miguel Mundo.

Diputado local despide a colaboradores

Solo por acatar las recomendaciones de quedarse en casa, el diputado del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, César Ismael Soto Llaguno, se dio el lujo de correr a varios de sus colaboradores, entre ellos su jefe de prensa.

¿Y la sana distancia en el Poder Judicial?

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo difícilmente se logra la sana distancia, pues los trabajadores tienen que cubrir sus respectivas 8 horas al día (aunque no tengan labores que realizar), y pese a que los horarios son escalonados, entre las 12 del día y las 4 de la tarde coinciden todos en las oficinas, donde además no hay suficiente espacio. Apenas este lunes, con el regreso del semáforo a rojo, el Consejo de la Judicatura envió una circular en la que informó que habrá reducción de actividades oficiales, sin suspensión de plazos ni términos procesales.

Asaltos en Pachuca

Con todo y la pandemia, no cesan los actos delictivos en zonas céntricas de la ciudad, pues los vecinos de la colonia Aquiles Serdán denunciaron que sujetos que se hacen pasar por albañiles entran a establecimientos, locales o tiendas para cometer asaltos, incluso con martillo en mano amedrentan a sus víctimas.

