Elecciones a como dé lugar

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló en un panel virtual que atrasar los comicios en Hidalgo hasta 2021 generaría una crisis de ingobernabilidad, que extender el mandato de los actuales alcaldes es inconstitucional y que los concejos municipales deben funcionar el menor tiempo posible, por lo que, dijo, este año se realizarán las elecciones que fueron suspendidas por la pandemia; de manera tentativa serían en septiembre.

Se olvidan del semáforo covid

Luego de que los locatarios del centro histórico de Pachuca reanudaron sus actividades económicas, pese a que el semáforo de riesgo por covid-19 se ubica en rojo, a la gestión municipal no le quedó más que continuar su perifoneo por las calles de la ciudad con las recomendaciones ya habituales, específicamente evitar salir si no es necesario. Aunque algunos ciudadanos hicieron poco caso, pues aprovecharon para realizar compras en los comercios no esenciales.

Indígenas exigen consulta

Durante el panel electoral, representantes indígenas le recordaron a la presidenta del Congreso María Luisa Pérez Perusquía que no les ha dado respuesta sobre su intención de participar en el proceso de consulta para las reformas electorales.

Corina Martínez

En el mismo panel virtual "Retos y desafíos ante el proceso electoral de Hidalgo 2019-2020", la diputada local insistentemente escribió comentarios diciendo que la prioridad en Hidalgo es cuidar la salud de los ciudadanos y no el llevar a cabo las elecciones municipales, aunque precisamente los panelistas abordaron el tema con esa principal preocupación.