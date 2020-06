Servicios de salud deficientes en Pachuca

Los casos de negligencia médica no cesan para los trabajadores que prestan sus servicios a la gestión municipal de Pachuca, pues sin importar quién encabeza la alcaldía, los empleados desde hace dos administraciones no han recibido atención de calidad en materia de salud, pues las clínicas que contrata el ayuntamiento no cubren las necesidades de los enfermos y en consecuencia han existido decesos por la nula atención; el más reciente es un trabajador jubilado que murió el pasado 2 de junio.

Morenistas se cuelgan de despensas

Integrantes de Morena en Apan se cuelgan de las despensas entregadas por el gobierno del estado, pues aseguran que solo se otorgan donde gobiernan; aunque se les olvida que por ahora encabezan únicamente el ayuntamiento de Chilcuautla, además de que los paquetes traen el logotipo del Operativo Escudo, programa operado por la administración estatal

Tuzoz sin covid

A diferencia de otros equipos del futbol mexicano, el Club Pachuca se ha mantenido hermético sobre los estudios que ha realizado a sus jugadores, aunque nos platican que hasta el momento ningún integrante del primer equipo ha dado positivo a la prueba de covid-19; además, pese a que lo han negado en varias ocasiones, ya entrenan en las instalaciones de la Universidad del Futbol con las respectivas medidas.

IMSS Hidalgo

La delegación del IMSS en Hidalgo ya no quiere ver más afectada su imagen, y al enterarse de que este lunes abría otra manifestación por parte de trabajadores de la Clínica 1, los citó para dialogar; las inconformidades de los empleados cada vez son mayores, así como la propagación del nuevo coronavirus entre trabajadores de la institución.