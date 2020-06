Casos de covid en Ceresos

Luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirmó un brote de covid-19 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula (tres reos y tres custodios), se supo que en el Cereso de Pachuca falleció un recluso de 49 años de edad, aparentemente por una falla renal, pues padecía diversas enfermedades crónico-degenerativas; sin embargo, comentan que fue trasladado al hospital ya que presentó problemas respiratorios, aunque la SSPH descartó que se trate de un caso del nuevo coronavirus.

División por elecciones

En medio de la pandemia se gestan dos bloques, el primero con la mayoría de partidos que pretenden que la elección se efectúe antes de septiembre, en aras de no dejar cabida al nombramiento de los concejos municipales, y el otro, con la mayoría de diputados en el Congreso y aliados, prefieren nombrar a las autoridades provisionales; además, esperan que en 2021, con la elección federal, lo que quede del efecto AMLO salpique también a los ayuntamientos.

Relajan medidas

Con el levantamiento de la jornada nacional de sana distancia, los supermercados cada día relajan más sus medidas sanitarias, pero no solo ellos, también los negocios considerados no esenciales que se encuentran en las mismas plazas comerciales ya comenzaron a abrir, pese a que en Hidalgo aún no se levanta la contingencia. Tal es el caso de la colonia Tulipanes en la zona conurbada de Mineral de la Reforma y Pachuca. ¿Y las autoridades municipales?

Rescatistas de animales

Las organizaciones que rescatan perros callejeros en Zimapán no solo se enfrentan a la carencia de alimentos para los animales, ahora hay una nueva problemática, pues las personas van a los refugios para pedir en adopción a las mascotas, pero después los abandonan de nueva cuenta.