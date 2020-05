José Luis Muñoz Soto

Poca atención puso el diputado local a la sesión virtual del martes, pues en la transmisión se veía que el morenista estaba en un lugar abierto y hasta con mascarilla, pese a que era su labor estar atento a los trabajos legislativos. Apenas y habló para pasar lista.

Rechazo al personal de salud

Contrario a lo que ocurre en otros países, donde aplauden y reconocen la labor del personal de salud en el combate al covid-19, todavía hay algunos lugares en México donde no ocurre lo mismo, e Hidalgo no es la excepción. En Tulancingo, en la colonia San Nicolás, un grupo de alrededor de 200 personas protestaron el exterior de un hotel que hospeda a trabajadores de la salud, ante el temor, aseguraron, de generar un foco de infección... pero eso sí, cuando las personas no respetan las medidas de aislamiento y sana distancia se les olvida el temor a contagiarse.

Jaime Horacio Medina

El que ya asiste de manera puntual a las sesiones de Cabildo del ayuntamiento de Pachuca es el regidor, quien al principio de la contingencia sanitaria no atendió los llamados de la administración, y aunque ya pasa lista cada sesión ordinaria, poco figura con iniciativas ante el pleno.

SNTE

En la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación andan preocupados, pues la negociación salarial nacional de 2020 no se ha concretado y puede, que esta vez, los beneficios obtenidos por el gremio magisterial sean menores que en otros ejercicios fiscales, pues las arcas del gobierno federal se verán mermadas por la pandemia.