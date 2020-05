Actividad taurina en plena contingencia

En una actividad taurina realizada el pasado 2 de mayo en Pachuca, resultó con una grave cornada el novillero Irving Pérez Recoba, quien tuvo problemas para encontrar un hospital donde se le atendiera ante la demanda que existe por la pandemia. El problema en este asunto radica en que la Asociación de Matadores de Toros, Novillos y Rejoneadores (ANMTNRS) pidió a sus socios no realizar ningún tipo de actividad durante la contingencia, incluso a puerta cerrada o en ganaderías. ¿Quién lo autorizó?

Comercio no esencial en Huejutla

Las presiones que realizaron los comerciantes de Huejutla surtieron efecto, pues mientras en otros municipios fueron suspendidas en su totalidad las actividades comerciales no esenciales por el riesgo que implican ante el covid-19, en esa demarcación el presidente municipal Raúl Badillo Ramírez no ha logrado o no ha querido poner el orden y los tianguistas se dividirán en dos grupos para abrir sus negocios, incluido el tianguis. Quienes entraron al quite en el problema fueron las autoridades estatales.

Doralicia Martínez Bautista

Respecto al mismo tema, la diputada local de Huejutla brilló por su ausencia durante la inconformidad de los comerciantes por las medidas de cerrar sus negocios debido a la pandemia del coronavirus, pues la legisladora ni si quiera de asomó para intentar mediar en el conflicto.

Neydy Ivone Gómez

La que anda muy ausente es la funcionaria municipal de Mineral de la Reforma, quien se muestra activa en redes sociales pero no en los temas del ayuntamiento, después de que en el primer trimestre del 2020 pidió licencia para separarse temporalmente del cargo en busca de una candidatura, proceso que hasta el momento está pausado.