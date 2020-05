Presiones del SNTE

Aunque la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendió el tradicional desfile que realiza el primero de mayo por las principales calles de Pachuca, a causa del covid-19, los agremiados no se salvaron de las presiones de sus líderes magisteriales, pues les exigieron colocar una imagen de la organización en sus perfiles de WhatsApp, como una forma de manifestación virtual. Quienes no lo hagan, advirtieron, perderán el bono del Día del Maestro.

Medidas sanitarias a medias

Los clientes del mercado Primero de Mayo se quejaron de los locatarios, pues acusaron que las medidas de sanidad implementadas solo se hicieron notar con la visita de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, quien en compañía de integrantes de su gabinete recorrió las instalaciones del inmueble.

Ley seca en Pachuca

De manera casi discreta inició la llamada "ley seca" en Pachuca, la cual, de acuerdo con algunos regidores, será de carácter temporal mientras prevalezcan las restricciones por el coronavirus en el país. Ninguna tienda o establecimiento tiene autorización para vender bebidas alcohólicas, por lo que, en caso de incurrir en la falta, la Dirección de Reglamentos y Espectáculos clausurará de manera inmediata el negocio.

Complicaciones en clases virtuales

Los programas de las secretarías de Educación Pública federal y estatal para que los estudiantes de educación básica continúen sus actividades escolares desde casa, y no pierdan el ciclo escolar, han presentado complicaciones, pues en zonas alejadas y marginadas del estado no hay acceso a internet e incluso no llega la señal del Canal 11 (11.2) para las clases televisadas. Además, algunos trabajos académicos se comparten a través de aplicaciones móviles de mensajería.