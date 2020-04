IEEH anda en las nubes

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo todavía no se entera de la sentencia del Tribunal Electoral y continúa ministrando dinero para campañas a los partidos, pese a que los magistrados consideraron innecesaria la actividad, pues con la pandemia no hay proceso electoral ni campañas hasta nuevo aviso.

¿Hoy no circula en Hidalgo?

Circuló un documento en que se mencionaba que dentro de las nuevas disposiciones en el estado ante el covid-19, y al ser uno de los que más movilidad presentan en el país, se aplicaría el programa Hoy no circula; dicha información carece de validez, pues no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), situación que también aclaró el propio gobierno estatal. Sin embargo, no se sabe si el documento era un borrador del proyecto o de plano alguien intentó causar dudas entre la ciudadanía. Así que, al menos por ahora, no se aplicará dicha medida.

Atotonilco El Grande y el covid-19

Varios días después de que entró la Fase 3 por covid-19, la presidencia municipal de Atotonilco El Grande apenas informó que suspendería el tianguis que cada jueves se coloca en la cabecera del ayuntamiento, lo anterior para sanitizar los espacios y evitar aglomeración de personas. Tras el anuncio, los habitantes señalaron que las medidas se deberían extender a otros puntos del municipio, tras acusar que las personas continúan sus actividades con normalidad.

Sesiones virtuales de los diputados

Solo en sesiones virtuales es como asisten todos los diputados a los trabajos de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. A ver si ahora que tengan que presentarse en el Congreso para votar los dictámenes en el Pleno no ponen de pretexto el coronavirus.