Ni para las tortillas

Los partidos andan preocupados por la propuesta de reducir sus prerrogativas a la mitad y donarlas al sector salud por la pandemia, pues mientras algunos tienen 21 millones este año, como Morena, otros ejercerán apenas dos millones, como Más por Hidalgo y Podemos.

Abusos en tiempos de pandemia

Quienes hacen oídos sordos son los comercializadores de tortilla, pues, aunque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enunció más de una ocasión que no hay justificación para subir el precio de este producto, los vendedores continúan variando el precio aun cuando ni el maíz, la maquinaria para su elaboración y en general, ninguno de los insumos que se ocupa ara su elaboración son importados.

El fueguito amigo

A la diputada Corina Martínez le gusta compartir en sus redes sociales noticas que no benefician a sus compañeros de bancada y que no forman parte del Grupo Universidad, pues no le basta pelearse con ellos en el Congreso local cada que tiene oportunidad.