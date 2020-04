Jorge Aldana Camargo

Tras su detención el pasado martes por parte de elementos de la Procuraduría estatal en las oficinas de la Presidencia Municipal de Santiago de Anaya, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad contra trabajadores de una empresa de telecomunicaciones y cohecho, el edil, quien después fue puesto en libertad, no ha dado la cara; sin embargo, el secretario general del ayuntamiento, Froylán Ángeles, salió en su defensa y aseguró que el alcalde nunca estuvo detenido y simplemente acudió a Pachuca a una reunión con representantes de la empresa de telefonía. Después, el propio municipio indicó en un comunicado que Aldana Camargo acudió de manera voluntaria a la PGJH para aclarar el asunto.

Temor en municipios por visitantes

En algunas comunidades del estado, incluso en municipios, existe el temor de recibir a gente ajena al lugar o incluso locales que viajaron o viven en otra ciudad o estado, que puedan ser portadores del covid-19 y contagiar del virus al resto de la población. Tal es el caso de Calnali, donde el ayuntamiento emitió un comunicado en el que solicita a sus paisanos que radican fuera del municipio no visitarlo durante la contingencia de salud.

Home office

El home office no detiene a los funcionarios gustosos de presumir en redes sociales que trabajan, pues ahora senadores, diputados y alcaldes se toman la foto "como que no me doy cuenta" frente a las pantallas en las que realizan reuniones digitales con otros compañeros.

¿Habrá ley seca?

Luego de que en Nuevo León ocurrieron compras de pánico de cervezas y bebidas alcohólicas ante la falta de distribución de algunas empresas en la región, por la pandemia del coronavirus, en algunas tiendas de conveniencia en la zona metropolitana de Pachuca corrió el rumor de que se suspendería la venta de este tipo de bebidas, aunque, hasta ahora, no hay un anuncio de las autoridades locales para decretar la llamada ley seca.