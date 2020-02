Advierten de verificadores falsos

Que "mucho ojo", dice la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en Hidalgo respecto a verificadores falsos que se acreditan como empleados de la dependencia federal a fin de extorsionar a los dueños de comercios.

El modus operandi es amenazar a los negocios con supuestas revisiones y en caso de incurrir en presuntas irregularidades, espantan a los locatarios con cerrarles el changarro si no pagan una jugosa multa; aunque la Odeco ya pidió no caer en trampas pues la Defensa del Consumidor no realiza cobros a domicilio.

La Huasteca se calienta

La región Huasteca ya ha dado muestras de que la renovación de las alcaldías no será un proceso fácil, muestra de ello es que el fin de semana fue suspendida la elección de delegados en más de una colonia a lo que se suma la suspensión de la asamblea de Morena por detonaciones de arma de fuego, el pasado 27 de octubre.

Le llueven las críticas

A la que le llovieron las críticas fue a la diputada Corina Martínez, pues los usuarios de redes sociales no olvidan que la legisladora votó en contra de la despenalización del aborto y ahora trata de montarse en el tema del movimiento feminista.

Una oportunidad única

Hace bien el gobierno de Hidalgo en sumarse a la iniciativa de paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, pero harías más si implementara protocolos de protección y atención a quienes denuncian el acoso del que son objeto, pues muchas mujeres, que se cuentan por cientos, no se atreven a señalar a sus acosadores por miedo a perder su empleo en la administración pública. Ahora que ha enviado un mensaje de apoyo a sus trabajadoras, es un buen momento que la administración demuestre que tiene un interés genuino en construir espacios laborales libres de violencia de género y que no solo se suma al tema porque está de moda.