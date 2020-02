Ricardo Baptista y Corina Martínez

Cuando los diputados afines a Grupo Universidad se enteraron que su compañera Susana Ángeles Quezada llegaría tarde a una reunión en la que explicaría el proceso judicial que enfrenta la designación de los consejeros del ITAIH, por un bloqueo en la carretera México-Pachuca, prefirieron irse y no esperarla, a pesar de que llevan un par de meses insistiendo en que les informe sobre dicha problemática. Así demostraron que solo hay interés por hacer grilla y no de resolver el tema.

Tellería y los ejidatarios de El Huixmí

Quien no quiere ver ni en pintura a los ejidatarios de El Huixmí es la alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería, luego de que los dueños del predio donde se deposita la basura impidieron el acceso a los camiones recolectores durante una semana. Por ahora, la intermediaria en el conflicto es la Secretaría de Medio Ambiente de Hidalgo; así, el enojo y el orgullo entre los actores pronto se acabará, pues parece que El Huixmí será el lugar destinado para que la administración municipal continúe depositando sus desechos.

¿Injerencia en el caso Huixmí?

Entrados en el tema, aunque hay 57 ejidatarios en la comunidad de El Huixmí, dueños de más de 20 hectáreas del predio donde se deposita la basura de municipios de la zona metropolitana, parece que no mueven ni un dedo en sus tierras si no es con la autorización de Benjamín Rico Moreno, titular de la Semarnath, a quien, por cierto, los ejidatarios no se cansan de evocar de manera positiva durante entrevistas o encuentros con medios de comunicación.

Juan José Luna Mejía

El dirigente de Nueva Alianza Hidalgo no ha dado la cara después de la fallida coalición que pretendían con Morena, Verde Ecologista y Encuentro Social para las elecciones de ayuntamientos que se realizarán el 7 de junio, pues ni si quiera ha fijado postura sobre si insistirán, ahora, en las candidaturas comunes.