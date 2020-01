Francisco Olvera Ruiz

Al exgobernador de Hidalgo, cuyos varios de sus excolaboradores en la administración estatal son procesados por delitos como peculado, se le terminó el cargo como delegado con funciones de presidente del PRI en la Ciudad de México, posición en la que se refugió tras concluir su mandato en el estado, luego de que el martes quedó al frente de la dirigencia tricolor en la capital del país Israel Betanzos Cortés.

Susana Ángeles Quezada

Después de una disputa de declaraciones en redes sociales y medios de comunicación por las designaciones de comisionados del Instituto de Transparencia, en las que acusan un posible conflicto de interés por parte de la diputada local, el tema no se quedó ahí y la representante del distrito de Tizayuca ya fue denunciada ante la FGR por no haber acatado la suspensión que dictó un juez para que no continuara con el proceso de selección.

Partidos en busca de más dinero

Para las elecciones que se avecinan, los partidos políticos en el estado harán lo imposible para que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo les regrese el dinero que les retuvo en diciembre por concepto de remanentes -dinero no ejercido- antes de que el Tribunal Electoral declarara inválido el oficio del INE que motivó el descuento.

Rehabilitación de la Plaza Independencia

Por fin la Plaza Independencia, mejor conocida porque en la zona se encuentra el famoso Reloj de Pachuca, será rehabilitada, pues el material del suelo que contrató la pasada administración del exalcalde Eleazar García fue de tan mala calidad que se desprendió del piso, generando múltiples grietas; sin embargo, seguramente la idea no le agradó a la oposición priista del cabildo quien en más de una ocasión expresó su rechazo por la reestructuración de la Plaza, al argumentar que las calles del municipio son la prioridad.