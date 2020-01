Gerardo Sosa

El líder del Grupo Universidad se reunió la tarde del lunes en El Socavón (propiedad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), con Alberto Begné, exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana del gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto. Hace unos meses Begné Guerra también se reunió con el entonces presidente del Congreso local, Ricardo Baptista (diputado afín al grupo universitario), en un restaurante al sur de Pachuca. ¿Qué habrá detrás de esas reuniones? ¿Qué tramarán?

Benjamín Rico Moreno

Regalando roscas, juguetes, develando murales en escuelas, entre otras actividades, el secretario estatal de Medio Ambiente ha recorrido en los últimos meses las colonias de Pachuca, pues se sabe, aunque no lo ha querido confirmar, que busca la candidatura para el ayuntamiento capitalino, por lo que las autoridades electores deben estar al pendiente de que no incurra en actos anticipados de campaña, pero sobre todo, que no haga uso de recursos públicos de la administración estatal para candidatearse.

Caasim

Los pobladores de la localidad de Azoyatla, en Mineral de la Reforma, están hartos de la escasez de agua, pues acusan que desde finales de 2019 no hay abastecimiento del líquido, por lo que se avecinan exigencias hacia la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales.

Morena

Más preocupados andan los morenistas en Hidalgo por saber si Alfonso Ramírez Cuéllar sucederá a Yeidckol Polevnsky como dirigente nacional, que por unirse y posicionar a un perfil desde las bases para tener candidatos de unidad en los municipios para las elecciones de este año.