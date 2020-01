Raúl Badillo Ramírez

Hasta el momento, el presidente municipal de Huejutla guarda silencio y no ha emitido alguna declaración o postura tras la detención de su secretario particular, Augusto C. M., ocurrida en Tempoal, Veracruz, donde agentes de la Fuerza Civil de ese estado lo encontraron en posesión de 3 millones 366 mil 750 pesos en efectivo, un arma de fuego, cartuchos útiles y hasta cocaína.

Jesús Murillo Karam

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que el exprocurador general de la República será llamado a declarar por el caso Ayotzinapa. El funcionario federal señaló que todos los participantes en la construcción de la llamada verdad histórica serán convocados. Aunque no mencionó la fecha, dijo que será en las próximas semanas.

Crisóforo Rodríguez Villegas

Ni para presentar un exhorto que firmó, el diputado hace presencia en el Congreso local, pues el legislador de Encuentro Social es muy conocido por su falta de productividad y compromiso con su encargo. Además, en periodo de diputación permanente le huye aún más al trabajo.

¿Y las leyes de ingresos?

Las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de los municipios de Tlahuelilpan y Pachuca no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), según argumentan los involucrados, es por "no alinearse" y por lo pronto se encuentran en vilo.