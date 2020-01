Neydy Ivone Gómez Baños

A quien no le bastó con solicitar licencia por tiempo indefinido, fue a la síndica procuradora hacendaria de Mineral de la Reforma, pues, aunque todavía no son campañas, la simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN) ya anda recorriendo colonias, casas y repartiendo juguetes en escuelas de educación básica del municipio. A la militante albiazul se le notan las ganas de contender en las próximas elecciones municipales, pero no le vaya a ocurrir como aquel julio de 2018 cuando no pudo participar ni siquiera por la diputación local del distrito Villas del Álamo, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) le cancelara su postulación.

Marcelo Soto Fernández

Entre los habitantes del municipio de Huasca de Ocampo causó indignación que, mientras la tendencia nacional es una práctica de austeridad, para este 2020 la Asamblea aprobó un incremento en el salario del presidente municipal, que pasará de los 69 mil 466 a los 72 mil pesos mensuales. Además, los regidores también tuvieron un aumento de 26 mil 202 a 29 mil 400 pesos cada uno; mientras que la síndica tuvo el mayor incremento, al pasar de los 34 mil 613 en 2019, a los 38 mil 850 pesos para este año.

Caso Charrez

El chofer de Cipriano Charrez, Hermenegildo M. H., fue puesto en libertad luego de que permaneció cuatro meses recluido en el Cereso de Ixmiquilpan, implicado en el homicidio culposo de un joven de 21 años, ocurrido el 6 de octubre de 2018 en un incidente vehicular en el cual también está involucrado el exdiputado federal, quien en un inicio responsabilizó a su chofer de conducir la camioneta en la que viajaban, aunque testigos aseguraron que Charrez Pedraza era quien manejaba.

Raúl Arroyo

Parece que el procurador del estado menosprecia el tema e insiste en que no es necesario el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, pues asegura que está funcionando.