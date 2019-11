Caso Lorena Berenice

Aunque apenas se supo que hay dos detenidos, presuntamente responsables del feminicidio de la joven Lorena Berenice, tras la audiencia inicial que se realizó este domingo, la pareja que se encuentra en el Cereso de Pachuca ya llevaba dos semanas en presión, pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) lo había negado. Sin embargo, en un inicio se les privó de la libertad por presunta venta de drogas.

José Luis Lima Morales

Aún no son ni candidatos por la alcaldía de Pachuca y los posibles contendientes ya se lanzan de pedradas, pues en las redes sociales del ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) circula un video donde le cuestionan la razón por la cual no tapa los baches de la ciudad para afamarse como lo hacen otros aspirantes como Canek Vázquez Góngora y Ricardo Crespo, hecho que calificó como "ocurrencias".

Corina Martínez García

Es sabido que la diputada local acostumbra acarrear alumnos de la UAEH para sus eventos en el Congreso local; sin embargo, a la conferencia del pasado viernes también llevó hasta a los integrantes de la orquesta sinfónica de la casa de estudios. Quienes se encargan de organizar el acarreo es la sociedad de alumnos del ICSHu, de la cual es presidenta su sobrinaVanessa Martínez, y que actualmente se encuentra de intercambio en Europa.

Conmemoración panista

Los militantes panistas conmemoraron la semana pasada el 20 aniversario de que Acción Nacional ganó la alcaldía de Pachuca, con José Antonio Tellería, a quien calificaron como buen gobernante, pero señalaron deficiencias del actual gobierno municipal encabezado por su hermana Yolanda.