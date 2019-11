Alejandro Islas Pérez

"Si no es con melón es con sandía" ,un refrán que le quedó a la perfección al ahora secretario general de la Sección 4 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS); y es que no le bastó con ser presidente municipal de Mineral de la Reforma y buscar en más de una ocasión encabezar la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) en Hidalgo, organismo del que por cierto, no pudo desbancar a la eterna lideresa, Sonia Ocampo.

Rodrigo Castillo Martínez

Pese a que ya iniciaron los trabajos de fumigación, habitantes de algunas comunidades del municipio de Tepetitlán se quejan por la presencia del mosco culex; ante la exigencia, el presidente municipal justificó que apenas se ha efectuado una de cuatro aplicaciones, por lo que no le quedo de otra que pedir más paciencia a los ciudadanos.

Caso "El Hijín"

El hermetismo se mantiene entorno a la detención de Francisco C. alías "El Hijín", ocurrida la noche del 13 de noviembre en la colonia Los Olivos, en Actopan, pues aunque representa un golpe importante por tratarse de uno de los principales generadores de violencia en la región del Valle del Mezquital, las autoridades han mantenido sigilo el caso.

¿Infiltrados en marcha?

Quien acudió a la marcha Todos regresan a casa, que se llevó a cabo la mañana del jueves en Pachuca, fue Miguel Ángel Valiente, quien de acuerdo con la página oficial de la UAEH, labora en la Dirección de Comunicación Social; sin embargo, no fue para solidarizarse con las peticiones de los estudiantes, sino para tomarles fotografías y llevar un informe al plantel sobre quiénes participaron, según alumnos.