Javier Ramiro Lara Salinas

Cuando el ahora visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) se desempeñó como titular de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH), poco se acercó a los familiares de personas desaparecidas, quienes con insistencia lo buscaron ante la desesperación y la falta de información por sus seres queridos; ahora resulta que hasta marcha con los manifestantes que exigen justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas en Hidalgo, eso sí, con el chalequito distintivo de la Comisión.

Víctor Javier Cruz Soto

Como ha ocurrido en otras ocasiones con alcaldes que no cumplen sus promesas con la población; está ocasión sucedió con el presidente municipal del Pueblo Mágico de Tecozautla, a quien padres de familia de la Telesecundaria, ubicada en la comunidad de San Antonio, reprocharon por no construir la barda perimetral del plantel, acción a la que se comprometió; sin embargo, el reclamo no solo quedó en manifestación, sino que llegó hasta la toma de la sede del ayuntamiento.

Morenistas en suspenso

Los militantes de morena esperan noticias sobre el futuro del partido, luego de quedarse sin dirigentes por la anulación de las asambleas. El domingo está programado un Congreso Nacional para saber si habrá líder estatal provisional.

Diputados viajeros

Después del viaje que realizaron diputados de Morena afines al Grupo Universidad para asistir al Encuentro Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, que se llevó a cabo del 1 al 3 de noviembre en la Habana, Cuba, y el cual aseguraron, fue costeado con sus propios ingresos, habrá que ver si el Congreso les descuenta de su salario el día que faltaron a la sesión ordinaria del pasado 31 de octubre.