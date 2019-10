Alfonso Delgadillo López

Los que no están conformes con la contratación de grupos estelares para la "Feria Industrial de Ciudad Sahagún" son los habitantes del municipio de Tepeapulco, pues acusan que el presidente municipal debería invertir más en obra pública y abastecimiento de servicios básicos, en lugar de llevar a grupos musicales como Banda Maguey o los Cadetes de Linares.

Mensaje a Yoli Tellería

Parece que el mensaje del gobernador Omar Fayad fue contundente y con destino a la presienta municipal de Pachuca, quien, además de protestar el martes pasado con ediles de varios estados en Palacio Nacional, en su más reciente informe acusó que el gobierno estatal no dota de recursos extraordinarios al municipio, por lo que no hay manera de solucionar en su totalidad la problemática de los baches. El titular del Ejecutivo mencionó que al estado tampoco se le proporcionan recursos extraordinarios por parte de la federación y no anda "chillando"; además, remató: "no han bacheado porque no han querido, no le han dado esa prioridad".

Juan Bravo

Quien anda muy preocupado por el género que toque en la candidatura para la Presidencia Municipal de Singuilucan es el exsecretario del PRD en Hidalgo y hoy morenista, ya que podría ver truncadas sus aspiraciones de competir por la alcaldía si se elige mujer.

Raúl Valdivia Castillo

Por no cumplir las promesas de campaña, al presidente municipal de San Felipe Orizatlán se le vino un problema encima, pues pobladores de la comunidad de Talol retuvieron al tesorero José Alfredo Vargas y al encargado del parque vehicular Horacio Viggiano Austria, mientras realizaban una protesta en la alcaldía. Además, los inconformes exigieron la presencia del edil para recordarle las obras que enunció durante su campaña.